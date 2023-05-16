Войска РФ обстреляли село в Херсонской области: ранены женщина и трое детей. Фото

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате атаки пострадали женщина и трое детей, в том числе 8-летняя девочка.

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Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным следствия, 16 мая российские войска обстреляли деревню в Херсонской общине. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили местных жителей.

Прицельный удар по жилому дому разрушил здание, пострадали женщина и трое детей.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что российская армия атаковала поселок Молодежное Херсонской общины.

"Из-за обстрела 8-летняя девочка получила контузию головного мозга. Ее госпитализировали, медики оказывают раненой необходимую помощь У двоих детей - 10-летней девочки и 7-летнего мальчика - диагностировали острую реакцию на стресс. Врачи оказали им помощь на месте, жизни детей не угрожает", – написал он в телеграмме.

Он добавил, что еще одной пострадавшей была 59-летняя женщина, которая в результате обстрела получила сотрясение мозга.

"Ей также помощь оказали на месте, от госпитализации отказалась", – подытожил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области из-за взрывчатки, которую оставили после себя оккупанты, погибли пять человек.

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