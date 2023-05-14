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На Херсонщине из-за взрывчатки, оставленной оккупантами, погибли пять человек

Анна Паскевич
War
1 минута
4,0 т.
На Херсонщине из-за взрывчатки, оставленной оккупантами, погибли пять человек

На сельскохозяйственном предприятии в селе Миролюбовка (до 2016 – Советское) на Херсонщине взорвался снаряд, оставленный российскими оккупантами. Вследствие взрыва погибли пять человек.

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Об этом 14 мая сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "На Херсонщине взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь пяти мирных жителей", – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на предприятии сдетонировал неразорвавшийся снаряд.

Самому младшему из погибших было 27 лет, самому старшему – 68.

Миролюбовка относится к Нововоронцовской громаде.

На Херсонщине из-за взрывчатки, оставленной оккупантами, погибли пять человек
На Херсонщине из-за взрывчатки, оставленной оккупантами, погибли пять человек

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты разрушили старейшую гимназию в Херсоне, которая пережила несколько войн. Там учился будущий министр Израиля.

– В Ривненской области на мине подорвался трактор. Тракторист проигнорировал табличку с предупреждением. В результате он погиб, еще один мужчина травмирован.