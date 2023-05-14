На Херсонщине из-за взрывчатки, оставленной оккупантами, погибли пять человек

На сельскохозяйственном предприятии в селе Миролюбовка (до 2016 – Советское) на Херсонщине взорвался снаряд, оставленный российскими оккупантами. Вследствие взрыва погибли пять человек.

Видео дня

Об этом 14 мая сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "На Херсонщине взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь пяти мирных жителей", – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на предприятии сдетонировал неразорвавшийся снаряд.

Самому младшему из погибших было 27 лет, самому старшему – 68.

Миролюбовка относится к Нововоронцовской громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты разрушили старейшую гимназию в Херсоне, которая пережила несколько войн. Там учился будущий министр Израиля.

– В Ривненской области на мине подорвался трактор. Тракторист проигнорировал табличку с предупреждением. В результате он погиб, еще один мужчина травмирован.