Оккупанты обстреляли Харьковщину и Херсонщину: есть погибшие, среди раненых – дети

Российские оккупационные войска в течение 8 февраля обстреляли десятки населенных пунктов в Украине. От вражеского огня пострадали мирные жители Харьковской и Херсонской области.

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В результате действий путинских террористов среди мирных жителей есть погибшие и раненные, в том числе, дети. Об этом сообщают областные военные администрации Харьковщины и Херсонщины.

В Харьковской области в течение суток россияне массированно обстреливали приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. Всего пострадало не менее 23 населенных пунктов. В районах Котляровки и Табаевки враг применял боевую авиацию.

В результате массированных обстрелов Чугуевского района ранения получили и были госпитализированы 5 гражданских лиц, в том числе ребенок. В Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС.

Российские террористы убили двух жителей поселка Двуречная Купянского районе. В самом Купянске в результате обстрела были повреждены частные жилые дома.

Херсонскую область российская армия также продолжает терроризировать массированными обстрелами. В течение суток 8 февраля захватчики атаковали регион 39 раз. Оккупанты обстреливали мирных жителей из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Областной центр также пострадал от вражеских обстрелов. В течение суток россияне нанесли по Херсону 6 ударов. Террористы обстреливали жилые кварталы, также снаряды попали в детский центр реабилитации.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 жителя области получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших – 15-летний парень. Он получил легкую контузию, поэтому врачи оказали ему помощь на месте происшествия.

Напомним, войска РФ в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и пригорода. В результате прилетов по частным домам в городе и пригородных населенных пунктах погибли двое и получили ранения четверо мирных жителей.

Ранее в разведке Британии объяснили, почему оккупанты постоянно обстреливают Херсон. Как отмечается в сводке Минобороны Британии, государство-агрессор одновременно стремится подорвать дух гражданского населения и сдержать контратаки украинских войск через Днепр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по центру Харькова утром 5 февраля, значительные разрушения потерпело здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, ранен охранник учебного заведения.