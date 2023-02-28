Оккупанты обстреляли Херсон, есть прилет по дому: один человек погиб. Фото

Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате обстрела разрушен частный жилой дом, один человек погиб и по меньшей мере один получил ранения.

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Об этом в Telegam сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. На опубликованных фото видны последствия очередного военного преступления государства-террориста.

Напомним: 27 февраля оккупанты также ударили по городу Херсон. Местные жители слышали взрывы, а потом увидели дым в небе. В Херсонском облсовете сообщили, что интенсивность обстрелов Херсона в понедельник, 27 февраля, значительно выше обычного. Там призвали местных жителей соблюдать максимальную осторожность и не находиться на открытых просторах.

За сутки 26 февраля российские военные преступники обстреляли подконтрольную Украине часть Херсонской области 78 раз. Из-за этого погибли мирные жители. Скончались два человека, семь – получили ранения и травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ сражаются с российскими оккупантами в Херсонской области, чтобы оттеснить врага от реки Днепр. При этом украинские защитники находятся очень близко к военным преступникам РФ;

– 24 февраля в результате обстрела города оккупантами был разрушен и сгорел детский садик, который охватило пламя, и лишь счастливое совпадение помогло избежать жертв среди малышей и персонала.

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