Оккупанты обстреляли Херсонщину: погиб мужчина

Оккупационные войска России днем 30 мая накрыли артиллерийским огнем село Велетенское Белозерской громады Херсонщины. Жертвой действий военных преступников стал мирный житель.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Прокуратура открыла уголовное производство.

Отмечается, что житель Велетенского попал под вражеский обстрел, когда находился на улице, в частности вблизи местного детского сада. Мужчина получил очень тяжелые ранения.

Пострадавшего забрала скорая помощь, однако по дороге в больницу он скончался.

"Мои соболезнования родным и близким…" – написал Прокудин.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ныне прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями армии страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая российские войска обстреляли село Антоновка на правом берегу Херсонской области. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.

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