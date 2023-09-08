Оккупанты обстреляли Херсонщину: три человека погибли, есть раненые. Фото

По Отрадокаменке в Херсонской области российские оккупанты 8 сентября нанесли авиабомбовый удар. Российская авиабомба убила троих гражданских: погибли две женщины и мужчина.

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Еще четверо гражданских получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Враг обстрелял Херсонщину. В Отрадокаменке российская авиабомба убила троих гражданских – 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения. Следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрела. Фиксируем очередное военное преступление РФ", – написал глава МВД.

Он также опубликовал последствия российской атаки на мирный населенный пункт.

По данным Херсонской областной военно-гражданской администрации, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы несовместимы с жизнью получили две женщины и один мужчина. Еще четыре женщины – ранены. Двое пострадавших, 54 и 62 года, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно" , – отмечено в сообщении.

В Херсонской ОВА также добавили, что россияне из минометов обстреляли населенный пункт Веселое.

"Там ранение получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице", – отметили в Херсонской ОВА.

Напомним, ранее в этот же день, 8 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: разрушено админздание полиции, один человек погиб, 44 пострадали.

Также захватчики атаковали частный сектор в Сумах: пострадали трое гражданских.

Кроме того, под вражеским огнем 8 сентября оказалось Запорожье, там зафиксирован прилет в объекты инфраструктуры. А ночью захватчики атаковали Одесскую область беспилотниками.