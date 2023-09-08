В Запорожье утром прогремели взрывы, есть прилет в объекты инфраструктуры

Утром 8 сентября российские террористические войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры областного центра. Один мужчина получил ранения.

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Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской ОВ Юрий Малашко. По его словам, россияне предварительно применили баллистику.

В целом, по данным Малашко, за минувшие сутки зафиксированы 93 вражеских обстрела по 29 городам и селам Запорожской области. В результате ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина. Кроме того, поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Напомним, также в это утро российские военные преступники атаковали Сумы. Ракета попала в частные дома в районе Казацкого проспекта. Один из них разрушен полностью, еще несколько повреждены.

"Всем пострадавшим оказывается помощь. Соответствующие службы работают", – отметил мэр города.

Кроме того, ночью оккупанты запустили 20 БПЛА Shahed-136 на Одесщину. По данным Воздушных сил, несколько ударных БпЛА типа Shahed были запущены из Чауды (Крым) и нескольких групп Shahed из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ). 16 дронов удалось сбить силам ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 сентября армия атаковала Херсон с временно оккупированного левого берега. Враг обстрелял жилой квартал города и попал в квартиру девятиэтажки.

– 8 августа российские оккупационные войска обстреляли Великописаревскую общину Ахтырского района Сумской области. В результате этой атаки пострадало местное фермерское хозяйство.

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