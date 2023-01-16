Оккупанты обстреляли Каховку, чтобы заставить людей выехать в РФ, есть погибшие и раненные, – Хлань

Российские войска в воскресенье, 15 января, обстреляли захваченную ими Каховку в Херсонской области. Таким образом, путинские террористы пытаются заставить местных жителей Левого берега "эвакуироваться" в Россию.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. В результате циничной атаки военных государства-агрессора погибла одна женщина.

Еще несколько украинцев получили тяжелые ранения, они нуждаются в ампутациях конечностей.

По данным Хланя, оккупанты умышленно целились по жилому кварталу. В многоквартирных домах вылетели окна и попадали крыши. Некоторые квартиры местных жителей разрушены и восстановлению не подлежат.

"Таким образом россияне хотят заставить людей "эвакуироваться" в Россию", – написал депутат.

Кроме того, оккупанты усилили давление на местных жителей в Геническом районе Херсонщины. В частности, на тех, кто отказывается сотрудничать с врагом. По данным Хланя, захватчики похищают украинцев прямо из их домов и пытаются выбивать "признания".

"Особенно это касается семей, чьи дети или внуки были в АТО, или сейчас находятся в ВСУ. Сдают информацию местные коллаборанты", – добавил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия ежедневно обстреливает освобожденный от оккупантов Херсон. В воскресенье, 15 января, захватчики ударили по зданию, где работали представители Красного Креста, а также попали в детский центр и общежитие.

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