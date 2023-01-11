Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры на Херсонщине: ранены три человека

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей правобережья Херсонской области. В селе Никольское захватчики обстреляли объект критической инфраструктуры.

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Также в результате обстрела пострадали люди. Об этом в Telegram сообщает глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, объект критической инфраструктуры в Никольском получил повреждения. Кроме того, во время этой же атаки пострадали трое местных жителей.

В ОВА уточнили, что люди получили ранения разной степени тяжести.

"Раш**ты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Дарьевской громады. Объект получил повреждения. Из-за этой российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь", – сообщили в ОВА.

Напомним, 11 января российские военные снова обстреляли освобожденный от них Херсон. В результате обстрела загорелся перинатальный центр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2023 году российские оккупанты продолжают обстреливать освобожденный от них Херсон. В частности, 9 января захватчики ударили по жилому кварталу города, в результате чего один человек погиб.

После обеда 10 января захватчики совершили новый обстрел. На этот раз разрушения получили многоквартирный дом и инфраструктура города.

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