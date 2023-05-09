Оккупанты обстреляли Орехов на Запорожье: повреждены жилые дома. Фото

Оккупационные войска РФ во вторник, 9 мая, нанесли авиаудар по Орехову Запорожской области. Вследствие атаки разрушены 10 частных домов, еще 20 повреждены.

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По предварительным данным, люди не пострадали. Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вследствие авиаудара загорелись руины зданий на площади 200 квадратных метров, рассказали в ГСЧС.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и провели поисково-спасательные работы.

Всего от ГУ ГСЧС для ликвидации привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники, уточнили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Запорожье саперы ГСЧС обезвредили 500-килограммовую авиабомбу. По словам спасателей, с начала войны на подконтрольной территории области уничтожено более 3 тысяч боеприпасов.

– 9 мая Россия устроила очередную массированную атаку на Украину. Рано утром враг запустил ракеты по Киеву, Днепру и Черкасской области.

– По данным Воздушных сил, всего были сбиты 23 из 25 крылатых ракет "Калибр", запущенных с носителей в Черном море.