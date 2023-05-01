Оккупанты обстреляли Орехов: пострадала пожарная часть. Фото

Вражеская армия России в воскресенье, 30 апреля, в очередной раз нанесла удары по прифронтовому населенному пункту Орехов в Запорожской области. Российские оккупанты попали в пожарно-спасательную часть ГСЧС.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области. Там опубликовали последствия очередного преступления вражеских войск.

В ГСЧС отметили, что, к счастью, личный состав не пострадал, ведь находился в укрытии.

"Обломками иссечена крыша и стены пожарной части, выбиты 2 пластиковых окна. Разрушены помещения постового у фасада части, повреждена одна из автоцистерн спасателей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в течение 18 апреля трижды обстреливали город Орехов Запорожской области. Оккупанты применяли по населенному пункту запрещенные международным законодательством зажигательные снаряды. Прилеты были в частном секторе.

На следующий день оккупанты устроили авиационную атаку на Орехов. В результате взрыва сброшенной на населенный пункт авиабомбы пострадали частные дома горожан и частное имущество людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России 30 апреля ударили по городу Павлоград в Днепропетровской области. В населенном пункте во время воздушной тревоги раздались взрывы.