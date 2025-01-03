Оккупанты обстреляли Славянск на Донетчине: четверо пострадавших, среди них – маленький мальчик. Фото

Славянск Донецкой области 3 января пережил российский обстрел, предварительно, авиационной бомбой. Ранения получили четверо гражданских, среди которых двухлетний ребенок.

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Донецкая облпрокуратура сообщила, что пострадал частный сектор. Среди раненых – маленький мальчик и его мама.

"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и ушиб головы", – рассказала пресс-служба.

Взрыв прогремел около 15:00. Удар повредил и частично разрушил 14 домовладений.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – заверили в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA, 3 января на передовой в Украине (по состоянию на 16:00) произошло 92 боевых столкновения. От обстрелов с территории России пострадали наши приграничные населенные пункты.

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