От циничных атак врага страдает приграничье: в Генштабе доложили о ситуации на передовой

В пятницу, 3 января, на передовой в Украине (по состоянию на 16:00) произошло 92 боевых столкновения. От обстрелов с территории России пострадали наши приграничные населенные пункты.

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Это Поповка и Бачевск Сумской области; Карповичи Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары КАБами войска РФ нанесли по районам Поповки и Александровки на Сумщине и Гремячки на Черниговщине. Сводкой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил.

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины нанося врагу значительные потери в живой силе и технике", – сообщила пресс-служба.

Украинские воины отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Лиманском направлении россияне атаковали пять раз вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки и в направлении Чернещины. Четыре штурма отбиты, одно сражение еще продолжалось.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали семь вражеских попыток продвинуться вперед в районе Часова Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку Дилиевки, Торецка, Щербиновки. Три боя – без успеха для оккупантов, еще один не закончился.

На Покровском направлении оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверевое, Соленое, Котлино, Покровск. Силы обороны отразили 16 атак, 10 боестолкновений продолжались.

Враг на Кураховском направлении атаковал девять раз вблизи Петропавловки, Курахово и Шевченко. Среди них пять боев завершены.

На Времивском направлении оккупанты пять раз безрезультатно атаковали наши войска возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Агрессор нанес авиационные удары в районах Зеленого Поля и Новополя, сбросив семь КАБов и применив неуправляемые авиаракеты.

На Ореховском направлении ВС РФ обстреливали украинские позиции и гражданскую инфраструктуру. Противник один раз пытался продвинуться в направлении Новоандреевки. НАРы россияне запустили по Лобковому, Щербакам, Пятихаткам.

На Приднепровском направлении захватчики штурмовали один раз – без успеха. Ситуация контролируемая.

В Курской области украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, еще 16 боестолкновений продолжались. Также российские войска нанесли три авиационных удара тремя КАБами по собственной территории.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Как писал OBOZ.UA, в Кабинете министров Украины озвучили планы по изготовлению 30 000 дальнобойных дронов и 3 000 крылатых ракет в течение 2025 года. Общая сумма, которая была заложена в безопасность и оборону страны, составляет 2 трлн 230 млрд гривен.

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