Оккупанты обстреляли Волчанск, в здании поликлиники вспыхнул пожар. Фото

Вечером понедельника, 6 февраля, российские оккупанты атаковали город Волчанск на Харьковщине. Под обстрелы попала местная поликлиника, в результате чего произошел пожар.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook. Ведомство обнародовало фото поврежденного здания медучреждения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Только что во время обстрела в Волчанске обломки повредили здание и два автомобиля. Горит здание поликлиники", – говорится в сообщении.

В комментарии к фото пользователи отметили, что совсем недавно в медучреждении был сделан ремонт.

Других подробностей в ведомстве не сообщили. Также неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие в результате обстрела больницы.

Пока нет официальных сообщений и от местных властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по центру Харькова утром 5 февраля, значительные разрушения потерпело здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, ранен охранник учебного заведения.