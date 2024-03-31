Оккупанты обстреляли жилые кварталы Донбасса: среди раненых - 16-летний юноша. Фото

В воскресенье, 31 марта, страна-агрессор в очередной раз атаковала Донбасс. Ранены пять гражданских, в том числе 16-летний юноша.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Отмечается, что войска государства-агрессора совершили артиллерийские обстрелы городов Красногоровки, Курахово и поселка Новоселидовки Покровского района.

"Под прицел окупантов попали жилые кварталы. В результате вражеских атак получили ранения пятеро мирных жителей. Это 82-летняя женщина, двое мужчин 66 и 72 лет и 63-летняя жена последнего, а также 16-летний юноша. С телесными повреждениями разного тяжести пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, в результате обстрелов населенных пунктов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось ранее, поздно вечером 31 марта российские военные преступники ударили по Харькову. На город снова сбросили управляемую авиационную бомбу. Детали атаки уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером войска России сбросили на Харьков КАБ, в результате атаки пострадали два человека, был поврежден жилой дом в Шевченковском районе города.

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