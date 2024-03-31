Харьков попал под удар: есть прилет в гражданскую инфраструктуру. Все детали

Поздним вечером 31 марта российские военные преступники ударили по Харькову. На город снова сбросили управляемую авиационную бомбу.

Об атаке сообщил у Telegram городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что детали обстрела выясняются.

Мэр уточнил, что попадание зафиксировано рядом с жилой застройкой в центральном районе города. На месте прилета работают все соответствующие службы и волонтеры.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – отметил Терехов.

В Telegram Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская тактическая авиация совершила несколько пусков управляемых авиационных бомб в направлении Харьковщины.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре города в Шевченковском районе. В результате удара повреждены гражданские помещения, автомобили.

"По состоянию на данный момент – без пострадавших. Осмотр места продолжается. Тип вооружения устанавливается", – отметил чиновник, предупредив об вероятности повторных пусков.

Напомним, вечером 30 марта оккупанты также сбросили авиабомбу на Харьков. В результате атаки двое детей получили ранения. Враг ударил по Шевченковскому району города КАБом.

В результате обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом – повреждены оконные стекла и конструктивные элементы. В близлежащей школе также вылетели окна.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 31 марта россияне ударили по Харьковщине баллистическими ракетами. В Харькове и области раздавались взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в одно из сел Змиевского района.

– Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне бьют по Харькову модифицированными авиационными бомбами. Эти боеприпасы представляют особую опасность, ведь могут долетать во все районы облцентра, а также доставать в населенные пункты Харьковщины.

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