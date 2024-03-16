Оккупанты обвинили мелитопольца в 'призывах к терроризму' за селфи с надписью о Путине: мужчина задержан

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты задержали местного жителя, 27-летнего Александра Плысюка. Его обвиняют в "призывах к терроризму".

Основанием для заведения оккупантами уголовного дела стало опубликованное Плысюком еще в 2017 году селфи на фоне надписи о президенте РФ Владимире Путине. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет российское издание ASTRA.

Журналисты рассказали, что после оккупации части Запорожья уроженец Мелитополя Александр Плысюк остался на малой родине. Теперь оккупанты обвиняют его в "призывах к терроризму" за селфи на фоне надписи на стене "Смерть Путіну".

"13 марта против Плысюка завели уголовное дело по статье о "публичных призывах к террористической деятельности" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) — таким "призывом" полицейские из центра по противодействию экстремизму и ФСБ по Запорожской области посчитали его селфи на фоне надписи "смерть Путину" на украинском языке", – пишет ASTRA.

Издание уточняет: упомянутое фото мелитополец опубликовал в 2017 году. С 2019 года его страничка в заблокированной в Украине российской соцсети VK не обновлялась.

При этом на момент заведения "дела" Александр Плысюк, по данным ASTRA, уже находился под арестом. Задержали мужчину оккупанты под предлогом административной статьи о нарушении режима военного положения (ч.1 ст. 20.5.1 КоАП РФ).

"По какой именно причине его изначально задержали, неизвестно", – добавляют российские журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты во временно оккупированном Геническе Херсонской области принуждают украинцев к голосованию на "выборах Путина". Для этого они проводят обыски в квартирах местных жителей и в прямом смысле похищают людей.

Ранее подобные практики "повышения явки" захватчики применяли на оккупированных территориях во время проведения так называемого "референдума" и местных "выборов".