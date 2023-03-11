Оккупанты перебрасывают неподготовленных военных на противодействие ВСУ: ситуация становится критической для РФ

Пока все внимание приковано к боям за Бахмут и Угледар на Донетчине, с российскими войсками на других направлениях происходят интересные процессы. Их используют для пополнения человеческого ресурса и возмещения потерь техники в попытках продвинуться на Донбассе.

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Так, одну из воинских частей, которая брошена на "охрану" Запорожской АЕС во временно оккупированном Энергодаре российское командование превратило в донора для подразделений, воюющих под Бахмутом и Угледаром, вследствие чего в этом подразделении начались огромные проблемы с техникой. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Автор канала подчеркивает: колоссальные потери РФ в боях за Бахмут и Угледар на Донетчине требуют постоянного пополнения человеческого ресурса и военной техники. Преимущественно этот ресурс поступает из РФ. Ликвидированных оккупантов заменяют новоприбывшие мобилизованные, а потери в технике компенсируют переброской расконсервированных и восстановленных единиц, хранившихся на военных складах в России.

Однако временами ждать прибытия техники и "мобиков" из РФ у оккупантов нет ни времени, ни возможности.

"Бывают случаи (и довольно часто), когда техника нужна "здесь и сейчас". При данном варианте "донорами" выступают действующие войсковые соединения, которые находятся на захваченных территориях, где (пока что) не происходят боевые действия. Таким образом, "на передок" попадают мобилизованные или бойцы теробороны, которым обещали, что они будут выполнять задачи исключительно в тылу ввиду своей неполноценной подготовки", – пишет "Досье Шпиона".

Аналогичная ситуация складывается и с техникой. Пытаясь усилить наступательную группировку на Донбассе, российское командование фактически "демилитаризирует" собственные войска на других направлениях.

"Идет постоянная переброска "брони" в зону активных боевых действий. Результат – снижение боеспособности войсковых соединений на направлениях, где боевые действия еще не развернулись. Местами снижение боеспособности опускается до критического уровня, что это скорее напоминает "саботаж" или "государственную измену", чем умелые тактические действия руководства", – пишет автор паблика.

В качестве примера он приводит ситуацию, которая сложилась в одном из российских подразделений, находящихся в районе временно оккупированного Энергодара. К возможному контрнаступлению ВСУ на этом направлении они подходят практически безоружными.

"Мне передали информацию об уровне боеспособности войсковой части 29598 (г. Саратов), которая выполняет задачи по защите г. Энергодар, Запорожской области. И в частности, Запорожской АЭС. В/ч 29598 стала одной из таковых "доноров" военной техники. На данный момент ситуация достигла критической точки. Часть укомплектована военной техникой всего лишь на 12% от штатной численности", – отмечено в сообщении.

Так, из необходимых 46 единиц специальной военной техники в наличии у оккупантов из Саратова осталось всего 9 единиц. Грузовиков – 6 из 136, автозаправщиков – 3 из 11. При потребности в 20 машинах медслужбы и 4 мобильных мастерских по ремонту военной техники у этого подразделения не осталось ни единой.

"Стоит заметить, что данная ситуация сложилась не за один день, и руководство части понимало, что идет планомерное снижение боеспособности. Но бить в набат, подавать рапорта в вышестоящие инстанции и тому подобное стали только сейчас, когда украинские СМИ и военное руководство стало в открытую заявлять, что одним из основных направлений контрнаступления ВСУ будет Запорожское", – пишет автор канала.

Также он рассказал о любопытном случае, произошедшем в упомянутой части.

"Саратовские активисты, семьи военнослужащих, местные бизнесмены и прочие неравнодушные организовали сбор денежных средств и закупили для части 20 автомобилей УАЗ "Патриот". Ушлый командир части поставил на баланс части лишь четыре машины. Остальные "висят в воздухе", и по документам их не существует. Сделано это для того, чтобы в любой момент была возможность продать "Патриоты" за наличку напрямую в карман руководства части и избежать потенциальной ответственности за содеянное", – пишет автор канала.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, возглавляющий восточную группировку войск, заявил, что защитники Бахмута ломают планы врага, контрнаступление уже не за горами. Это заявление он сделал, находясь на Донбассе.

Также сообщалось, что британская разведка предрекла наемникам "Вагнера" незавидную долю после продвижения в последние дни. Сейчас линия фронта в Бахмуте проходит по центру города, вдоль реки Бахмутка. Это значит, что при продолжении наступления оккупантам придется преодолеть 200-800 м линии, не прикрытой застройкой. Так что "вагнеровцы" в Бахмуте попадут в украинскую "зону смерти": уничтожать в таких условиях врага защитникам будет достаточно удобно.