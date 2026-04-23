Оккупанты перебрасывают технику через Мариуполь на север Донецкой области: всплыли подробности. Фото и видео
Российские войска активизировали переброску техники и личного состава через временно оккупированный Мариуполь в направлении севера Донецкой области. Речь идет о перемещении инженерных, штурмовых подразделений и морской пехоты.
Такие действия могут свидетельствовать об усилении отдельных участков фронта. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его словам, сейчас фиксируется масштабное перемещение военной техники. В частности, российские силы перебрасывают более 15 грузовиков, преимущественно с подразделениями инженерного обеспечения, в направлении севера Донецкой области. Известно, что эта техника движется с Гуляйпольского направления.
Кроме того, зафиксирована отдельная переброска штурмовых подразделений и подразделений морской пехоты. Они движутся по маршруту Мариуполь – Новоазовский район – Донецк, в частности по старой Новоазовской дороге.
Как отмечается, эти перемещения происходили в спешке и с попыткой избежать огласки. В то же время соответствующие фото и видео уже появились в открытом доступе, что позволило зафиксировать направления движения и состав подразделений.
По оценке Андрющенко, текущая ситуация свидетельствует об изменении тактики российских войск на отдельных участках. Речь идет об усилении технической составляющей на севере Донецкой области, а также одновременное наращивание живой силы на Гуляйпольском отрезке фронта.
Напомним, войска РФ определили приоритетным для наступательных операций Гуляйпольское направление, а не защиту от украинских контратак на Александровском направлении. Именно под Гуляйполе российское командование перебрасывает наибольшее подкрепление.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что ВСУ получили важное преимущество на поле боя, которое признают даже в Кремле. Украина оставила Россию позади в использовании дронов и внедрении технологических инноваций.
