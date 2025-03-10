Оккупанты перебросили на штурмы Торецка подразделения с Кураховского и Покровского направлений: в ОТГ 'Луганск' рассказали о ситуации

Российские захватчики перебросили на штурмы Торецка подразделения с Кураховского и Покровского направлений. По состоянию на сегодняшний день там зафиксирована высокая активность противника.

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Об этом в телемарафоне рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец. Он отметил, что, по информации разведки, некоторые подразделения 150-й мотострелковой дивизии войск РФ переброшены на это направление с Кураховского и некоторые подразделения с Покровского направления присоединяются к штурмовым действиям на Торецком направлении.

"На прошлой неделе, например, было 42 боевых столкновения, на Северском направлении было 20 боестолкновений, 18 – на Торецком направлении, ну и другие – 4 боестолкновения. Враг проявляет активность не только в штурмовых действиях, но и в применении артиллерийской составляющей, а также тактической авиации по отношению к Константиновке", – отметил спикер.

Он добавил, что оккупанты активно обстреливают Славянск, Краматорск и Дружковку.

На Торецком направлении артиллерийская активность уменьшилась, а наступательные действия усилились. На Краматорском направлении и вблизи Часова Яра ситуация несколько отличается.

"По Часовоярскому или Краматорскому направлению там составляющая изменилась таким образом, что враг активно накапливался и одной из политических целей было захватить этот город до 1 марта, последний большой штурм с применением техники был 6 марта, и сейчас враг активно снова накапливает силы для штурмовых действий", – подчеркнул спикер.

По его мнению, за невыполнение политического решения вражеского командования по захвату Часова Яра командира 98-го парашютно-десантной дивизии могут снять с должности.

Вместе с тем Запорожец рассказал об увеличении артиллерийских обстрелов со стороны россиян. Если в последнее время фиксировалось менее 150 артобстрелов в сутки, то за минувшие сутки их произошло – 237.

Напомним, по информации Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины недавно продвинулись на фронте в районах Торецка и Покровска Донецкой области. В то же время и у оккупантов там фиксируются продвижения. На Торецком направлении действуют части 132-й мотострелковой бригады РФ, нанося удары по украинским позициям в сторону села Александро-Калиново (к северо-западу от Торецка).

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