Оккупанты перерезали несколько трасс в направлении Покровска: в ISW раскрыли замысел врага и оценили риски. Карта

Войска РФ недавно перерезали трассу Т-0405 Покровск – Константиновка к востоку от районного центра и трассу Т-0406 от него к Межовой (Днепропетровщина). Для реализации своего плана враг даже перебросил на это направление дополнительные силы, которые еще недавно были задействованы в атаках на Курахово.

В рамках усилий по окружению Покровска и Мирнограда оккупанты, вероятно, намерены перекрыть украинские наземные линии связи к ним, чтобы заставить подразделения ВСУ отступить оттуда в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Захватчики перерезали доступ к важным трасам

Со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 12 января, аналитики говорят, что войска РФ недавно продвинулись к востоку от Мирного и захватили позиции вдоль трассы Т-0504.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец на следующий день уточнил, что подразделения российских 55-й и 74-й мотострелковых бригад РФ (41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) недавно продвинулись и перерезали трассу Т-0406 между Котлино и Удачным. Тем временем российские пропагандисты заявляли, якобы подразделениям их армии удалось захватить часть обоих трасс.

"Российские силы, вероятно, захватили оставшуюся часть Соленого (к юго-западу от Покровска) в рамках этого наступления", – оценили в ISW.

Агрессор перебросил под Покровск дополнительные силы

По словам Машовца, на Покровском направлении враг развертывает 55-ю и 74-ю мотострелковые бригады в двухэшелонном построении, подразделения 74-й бригады проводят начальные атаки, а подразделения 55-й бригады следуют за ними, чтобы закрепиться на позициях. Кроме того, подразделения 239-го танкового, 228-го мотострелкового и 67-го стрелкового полков (все 90-я танковая дивизия) действуют в районе Нововасильовка – Успеновка – Новоалександриевка к юго-западу от Покровска).

Он также признал, что российское военное командование недавно перебросило подразделения российской 5-й мотострелковой бригады (51-я армия, ранее 1-й армейский корпус "ДНР") с Кураховского направления для проведения наступательных операций в районе Воздвиженки (к востоку от Покровска).

"Это еще раз подтверждает предыдущие заявления российских блогеров о том, что 5-я бригада была переброшена в район Воздвиженки. Ее подразделения могли участвовать в перекрытии трассы Т-0405 в районе Мирного. Решение российского военного командования о ее переброске свидетельствует о том, что оно отдает приоритет усилиям по наступлению в этом районе и охвату Покровска с востока, а не дальнейшему наступлению к западу от Курахово", – считают в ISW.

Ранее там уже отмечали, что ВС РФ могут также использовать наступление к востоку от Покровска в районе Воздвиженки и Мирного для ликвидации украинского выступа к юго-западу от Торецка вдоль трассы Н-20 Донецк – Константиновка.

Вероятная цель врага

По мнению военных аналитиков, российские войска, вероятно, намерены перекрыть украинские наземные линии связи к Покровску и Мирнограду, чтобы заставить Силы обороны отступить из городов в последующие месяцы.

"Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных линий связи с востока на запад, поддерживающих группировку ВСУ в районе Покровска и Мирнограда. Российское наступление к востоку и западу от райцентра может осложнить украинскую логистику, способность пополнять запасы и передислоцировать войска для защиты этих городов", – предполагают в ISW.

При этом считается, что военное командование армии агрессора может намереваться предпринять дальнейшие наступления к северу от трасс Т-0405 и Т-0406, чтобы в конечном итоге заставить украинские войска отступить на север (а не на восток или запад), чтобы поддержать окружение Россией обоих населенных пунктов и дальнейшее продвижение на запад в сторону административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

"Оно, вероятно, также надеется избежать проведения фронтальных атак с участием пехоты через городские районы Покровска и Мирнограда и, возможно, считает, что перехват этих линий связи увеличивает вероятность того, что украинские силы отступят из этих городов, а российские войска смогут избежать проведения дорогостоящих боевых операций в городских условиях для взятия населенных пунктов", – подытожили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что оккупанты пытаются обойти Покровск, из-за чего линия фронта приближается к Днепропетровщине. Он отмечает, что для РФ нет смысла атаковать эту область, не захватив полностью Донецкую, поэтому именно райцентр на Покровском направлении является основной целью для врага.

