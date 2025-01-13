'Самая большая проблема – нехватка личного состава': эксперт сказал, могут ли бои в будущем сместиться к Днепропетровщине

Российские оккупационные войска сейчас пытаются обойти Покровск на Донетчине, из-за чего линия фронта приближается к Днепропетровщине. Однако для РФ нет смысла атаковать эту область, не захватив полностью Донецкую.

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Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что основной целью врага все же остается город Покровск.

По словам Нарожного, самая большая проблема наших Сил обороны – это нехватка личного состава и техники. Именно поэтому Украина вынуждена строить оборону в городах и других населенных пунктах. Основные опорные пункты или же узлы обороны находятся в городах и больших поселках – это Покровск, Великая Новоселка и другие.

"Враг об этом прекрасно знает. Они штурмуют, они давят на какие-то населенные пункты, если они видят там оборону, они переносят свой удар на фланги и обходят по флангу. И так было, ничего нового нет", – отметил эксперт.

Так было в Бахмуте, вблизм Клещиевки, в Угледаре – и сейчас такая же ситуация сложилась в Курахово. Сам город россияне взять не могут, но они продавили фланги, потому что там открытая местность, так что укрепления, если они есть, видно на большом расстоянии, что дает врагу возможность их уничтожать.

Нарожный подчеркнул, что волноваться сейчас нужно именно из-за Покровска. За этим городом находится стратегически важная дорога Мирноград – Краматорск – если армия РФ ее перережет, на Краматорско-Славянскую агломерацию останется только одна автодорога и не будет железнодорожной связи.

Упомянутая автодорога идет через Славянск вдоль линии фронта, поэтому враг давит и на Купянск. Его цель – разрушить логистику на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Они не могут взять Часов Яр, они не могут в лоб пройти. Они режут логистику, они предпринимают попытку обрезать дорогу. Поэтому, самое основное направление идет именно туда, не взяв Донецкую область, не оккупировав полностью Донецкую область, на Днепропетровщину смысла им идти немного, на самом деле. Они могут зайти как-то, там, теоретически, если где-то прорвутся. Но оставлять за спиной у себя огромный участок фронта, подконтрольный Вооруженными силами Украины, и наступать дальше на Днепропетровщину, смысла немного. То есть их цель номер один – это Покровск, по сути", – резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, что российские войска продвинулись в направлении Покровска на фоне наступательных операций в этом районе 12 января. Оккупанты пытаются обойти город через небольшие населенные пункты к югу от него и перекрыть ВСУ линии связи.

Как пишет Financial Times, то, насколько быстро войска агрессора смогут занять дорогу на Днепропетровщину, зависит от укреплений ВСУ, количества личного состава и материальной базы защитников региона.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук проинформировал, что войскам РФ в Донецкой области удалось продвинуться на расстояние менее 7 км до админграницы с Днепропетровщиной. Это позволяет захватчикам терроризировать пограничные громады региона артиллерийскими обстрелами и ударами КАБов.

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