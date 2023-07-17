Оккупанты перевозят через Мариуполь боекомплекты в гражданских грузовиках. Видео

Партизаны Мариуполя обнаружили новое подтверждение перевозки боеприпасов через город, используя "обычные" грузовики. В кузове такой гражданской фуры были обнаружены ящики, которые внешне соответствуют типичным маркировкам и внешнему виду боеприпасов.

Видео дня

Об этом советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко сообщил в Telegram. Переправка боеприпасов была замечена только из-за ДТП при участии этих фур.

"Мариуполь. Таганрогское шоссе неподалеку от въезда в Мариуполь со стороны Новоазовска один российский грузовик протаранил другой (типичная картина в городе). Однако в кузове "пострадавшего" грузовика наши зафиксировали ящики, типичные по виду и маркировку для БК. Сопротивление фиксирует факты перевозки оружия и БК с помощью гражданских автомобилей", – написал Андрющенко.

По его словам, место аварии было быстро оцеплено и без лишнего шума признаки ее "ликвидированы" военными.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные продолжают перебрасывать в Украину подкрепления для своих подразделений на фронте. Их они маскируют под видом гражданских грузов. Колонны обычных грузовиков, которые на самом деле везут боеприпасы или живую силу ВС РФ, заметили во временно оккупированном Крыму. Оккупанты используют гражданские грузовые автомобили для скрытной перевозки боеприпасов через Крымский мост. Дальше они идут на север, в сторону фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!