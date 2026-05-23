Оккупанты плачутся на видео, в черном списке уже и Z-блогеры: началась новая волна "обнуления" в рядах армии России на войне против Украины

Большие потери российских оккупационных войск в Украине и невозможность быстро их восполнить теми же контрактниками привели к новому витку преступлений среди командиров. В штурмы отправляют даже тех, кто еле стоит на ногах. Помимо этого, пушечным мясом уже становятся и ярые сторонники "СВО", известные в России военкоры и Z-блогеры.

Билет в один конец

Много шума в российском сегменте Telegram наделало исчезновение Егора Гузенко (он автор канала "Тринадцатый"). Ну, как исчезновения. Дело в том, что известный Z-блогер и оккупант докритиковался: у него отобрали телефон, выдали автомат, который клинит, и отправили на "боевое задание" на территории Донецкой области. Причем с не сросшимся переломом.

17 апреля Гузенко писал о своей травме и публиковал результаты обследования: "Ноге моей пи**ец. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено, и срастаться оно не хочет, более того – начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря".

Тогда же он пожаловался, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона.

На связь ярый сторонник войны против Украины не выходит с 27 апреля. Админы его канала считают, что от мужчины могли избавиться командиры подразделения.

Егор Гузенко воевал на Донбассе с 2015 года, также участвовал в военных действиях в Сирии. "Тринадцатый" также известен резкой критикой военного командования и руководства МО РФ. В 2024 году за нападение на полицейского на него завели уголовное дело. После этого прямиком из СИЗО он отправился на фронт, чтобы избежать ответственности.

А за три дня до так называемого исчезновения (отправки на штурм) Гузенко написал пост, в котором раскритиковал Путина за отключения интернета, обвинял его во вранье и неспособности обеспечить безопасность в тылу.

Админы его канала уже назвали произошедшее с "Тринадцатым" билетом в один конец. Что же, вполне закономерный итог для военного преступника.

"Вперед! Иначе я вас обнулю"

К слову, "обнуление" (термин появился в ЧВК "Вагнер") сейчас вовсю используют в армии страны-агрессора. По различным поводам: не только как расправа с теми, кто посмел открыть рот, но и в качестве угрозы не желающим воевать.

На днях российские соцсети облетело видео с умоляющими помочь им оккупантами из 82 полка. Российские штурмовики пожаловались на угрозы расправой от командира после попытки "откатиться".

"Мы были на боевом задании, нас разбила "Баба Яга" (украинский дрон. – Ред.). Мы вернулись назад, командир "Скиф" дал нам пи**ы и отправляет нас назад. Я ему говорю: "Как нам вернуться? Один контужен, второй – ранен". А он: "Вперед! Мне по**й, иначе я вас обнулю!", – рассказал оккупант.

А второй добавил: "Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит, а мы еще хотим увидеть своих родных".

Правильное желание, а вот решение просить своего командира о пощаде или записывать слезливые видео – нет. Единственный шанс россиянам гарантированно сохранить свою жизнь на фронте – сдаться в плен.

Цена жизни – всего пару тысяч долларов

Все чаще о преступлениях командиров рассказывают и родственники оккупантов – боязнь лишиться "кормильца" перевешивает страх столкнуться с другими последствиями. Яркий пример того, что сейчас творится РОВ – произошедшее с военнослужащим 47 танковой дивизии, Денисом Шабановым.

Ситуацию в социальных сетях озвучила его жена. Шабанов получил тяжелые осколочные ранения в июне 2025 года. Его направили на лечение в Тамбовский военный госпиталь, где вымогательство было поставлено на поток. Денег требовали за все: за справки, категории годности и возможность покидать территорию.

В сентябре супруга приехала навестить мужа-оккупанта и в итоге обратилась в военную прокуратуру. В тот же день Шабанова по приказу командира увезли в часть в Мулино, где подвергли пыткам: "Над ним издевались, его лупили, прижигали, прожигали". Более того, командиры "Барс" и "Добрый" требовали от военнослужащего… отдать им квартиру, которую он получил как сирота.

Беременная жена с ребенком регулярно приезжала на КПП, но мужа к ней вывели только один раз – да и то в наручниках. В итоге женщине через силовиков удалось добиться ВВК. Врач назначил срочную операцию, но Шабанов понял, что его не отпустят и ушел в самоволку к семье.

13 февраля россиянина дома жестко задержала военная полиция, отобрав телефон и личные вещи. После 17 февраля Шабанов окончательно перестал выходить на связь. На запрос Следственного комитета РФ в части ответили, что он находится в тылу, но потом давали противоречивую информацию: пропал, погиб, сбежал. По словам жены, за возврат военнослужащего командиры потребовали денег. При этом беременной женщине присылали видео, как пытают мужа.

"Цена жизни человека – 2500 долларов, 225 тысяч рублей. Один телефонный разговор стоит 400 долларов", – рассказала о расценках вымогателей супруга оккупанта.

Интересный момент: женщина работает в Тамбове директором управляющей компании, которая обслуживает муниципальный фонд Минобороны, но даже с такими связями не смогла остановить произвол и спасти мужа.

Командиров жена военного назвала "основными убийцами". При этом она явно не считает таковым своего мужа, который воевал в рядах войск армии страны-агрессора.

"Я не хочу умирать там"

Еще один претендент на "обнуление", который пока еще прячется от военной полиции – 46-летний Алексей Нетунаев из 128-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 41772) 44-го армейского корпуса.

Он рассказал, что добровольно заключил контракт будто бы из-за того, что его 18-летнего сына-срочника отправляли служить на границу. При подписании контракта Нетунаеву-старшему обещали, что он будет "охранять ПВО", но в итоге сразу отправили на штурм.

Уволиться из армии тоже не получилось – ни через год, ни даже после девяти ранений. Нетунаева в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, и тогда он ушел в СОЧ.

Оккупант также рассказал о том, что командир, подполковник Бородин, развлекается в тылу, посылая других на смерть.

"Я не хочу умирать там. Вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Бородин определил, что я годен и как бы годен штурмовать там что-то. Я больше не пойду уже, все, хватит с меня", – заявил Нетунаев.

Предательство "своих"

Отправка искалеченных оккупантов на штурм – уже обычная практика в рядах армии России в зоне боевых действий. Но все чаще свидетельств, что военнослужащих оккупационных войск командиры просто бросают умирать. В том числе... от голода.

Недавно украинские разведчики перехватили разговоры бойцов 169 отдельной мотострелковой бригады 25-й армии ВС РФ, действующей на Лиманском направлении.

"Сначала по одной-две шоколадки скидывали, два дня. Вот третий день мы уже вообще не жрем, завтра четвертый будет", – говорит оккупант.

Впоследствии становится понятно, что командованию безразлично, что произойдет с солдатами. Оказалось, что офицер просто не передавал информацию "наверх".

"Он ни**я не докладывает вам, вообще нах*й бл**дь. Я так понимаю, вы не в курсе событий здесь?!", –- пожаловался оккупант.

И таких случаев множество. Беречь "героев СВО" российские командиры точно не собираются.