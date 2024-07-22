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Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
3,8 т.
Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео

Воины 214-го отдельного специального батальона Вооруженных сил Украины OPFOR сорвали планы российских оккупантов устроить массированный прорыв на Донетчине. Защитники при поддержке артиллеристов 31-й отдельной механизированной бригады обезвредили вражеских штурмовиков.

Видео дня

"Взрывное" видео было опубликовано 21 июля в официальном Telegram-канале батальона OPFOR. По словам военных, враг предпринял очередную попытку массированного прорыва на одном из самых горячих направлений Донетчины.

"214-й отдельный специальный батальон OPFOR при поддержке САДН (самоходный артиллерийский дивизион. – Ред.) 31-й ОМБр отправил этот хлам в ад! Работаем дальше", – заявили в подразделении.

Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео
Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео

На опубликованных кадрах видно, как российские военные выдвинулись штурмовать украинские позиции на нескольких танках.

Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео

Однако довольно быстро их догнала карма.

Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео

Вражеская техника была обезврежена вместе с личным составом захватчиков.

Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео
Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео

Батальон OPFOR (214 ОСпБ4, от англ. opposing force – противодействующая сила) – элитное подразделение ВСУ при Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове (Львовщина), которое на учениях играет роль условного противника или OPFOR. Создан в 2016 году по инициативе военных инструкторов из США. Единственное в Украине подразделение с такой специализацией.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 22 июля заявил, что войска РФ продолжают активное наступление на Покровском направлении, не учитывая тяжелых потерь и продолжая штурмовые действия.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины на Покровском направлении за сутки 21 июля отбили 39 атак противника. Всего на фронте было зафиксировано 117 боестолкновений. Авиация и артиллерия ВСУ поразили пункт управления, склад боеприпасов и другие цели врага.

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