Оккупанты планировали массированный прорыв на Донетчине, но получили отпор от ВСУ. Видео

Воины 214-го отдельного специального батальона Вооруженных сил Украины OPFOR сорвали планы российских оккупантов устроить массированный прорыв на Донетчине. Защитники при поддержке артиллеристов 31-й отдельной механизированной бригады обезвредили вражеских штурмовиков.

Видео дня

"Взрывное" видео было опубликовано 21 июля в официальном Telegram-канале батальона OPFOR. По словам военных, враг предпринял очередную попытку массированного прорыва на одном из самых горячих направлений Донетчины.

"214-й отдельный специальный батальон OPFOR при поддержке САДН (самоходный артиллерийский дивизион. – Ред.) 31-й ОМБр отправил этот хлам в ад! Работаем дальше", – заявили в подразделении.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные выдвинулись штурмовать украинские позиции на нескольких танках.

Однако довольно быстро их догнала карма.

Вражеская техника была обезврежена вместе с личным составом захватчиков.

Батальон OPFOR (214 ОСпБ4, от англ. opposing force – противодействующая сила) – элитное подразделение ВСУ при Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове (Львовщина), которое на учениях играет роль условного противника или OPFOR. Создан в 2016 году по инициативе военных инструкторов из США. Единственное в Украине подразделение с такой специализацией.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 22 июля заявил, что войска РФ продолжают активное наступление на Покровском направлении, не учитывая тяжелых потерь и продолжая штурмовые действия.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины на Покровском направлении за сутки 21 июля отбили 39 атак противника. Всего на фронте было зафиксировано 117 боестолкновений. Авиация и артиллерия ВСУ поразили пункт управления, склад боеприпасов и другие цели врага.

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