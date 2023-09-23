Оккупанты планируют диверсии на северной границе: в ЦНС раскрыли замысел врага

Российские войска готовятся к проведению новых диверсий на северной границе. В частности, оккупанты пытаются организовать диверсионные действия на границе между Харьковской и Сумской областями Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что в район российского города Грайворон в Белгородской области прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Главной целью проведения этих учений есть подготовка личного состава для операций в приграничных районах Украины.

Фактически, оккупанты отправили в пограничные области своих диверсантов, которые планируют проводить обучение для дальнейших диверсионных операций.

"Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Наев сообщал, что Украина ужесточает охрану госграницы на Волыни. По его словам, там увеличено количество пограничников, активно развивается система оборонных рубежей и позиций, в случае роста угрозы туда перебросят дополнительные системы вооружений, противотанковое оружие и ПВО. Украинская разведка тем временем внимательно отслеживает, что делает враг по ту сторону границы, чтобы зафиксировать сигналы о росте военной угрозы.

Ранее сообщалось, что в сентябре на территории Беларуси будут проходить ряд совместных учений Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Они могут использоваться Россией для легитимизации наращивания военного присутствия на территории этого государства.