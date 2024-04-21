Оккупанты почти вдвое снизили активность, горячее всего на Новопавловском направлении - Генштаб

За сутки на фронте в Украине зафиксировано 65 боевых столкновений Сил обороны и российских оккупантов. На Новопавловском направлении до сих пор горячее всего – там враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 21 апреля. В то же время отмечается, что украинская авиация нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, наши силы ПВО уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, а подразделения ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава противника.

Российские обстрелы и последние новости с фронта

Враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степок, Турья Черниговской области; Старая Гута Сумской области; Ветеринарное, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово, Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терни Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Богдановка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соловьево, Александрополь, Семеновка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Там враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка, Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 1 безрезультатную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Оккупанты ударили из авиации в районе населенного пункта Веселое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львове, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

Заметим, что оккупанты почти вдвое снизили активность, поскольку за прошедшие сутки на фронте фиксировали 115 боевых столкновений. Самые активные бои продолжались в Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военнослужащий ВСУ Сергей Волков рассказал, что оккупационные войска РФ во время боев на Авдеевском направлении заходили на подстанцию поселка Очеретино Покровского района. Захватчики несколько раз пытались закрепиться там, но Силы обороны не дали им этого сделать.

– В ISW считают, что Украина, получив западную военную помощь, окажется в значительно улучшенном оперативном положении до июня 2024 года. Поэтому Россия может ввести изменения в своей прогнозируемой на лето наступательной операции.

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