Оккупанты на Авдеевском направлении пытались закрепиться на подстанции в Очеретино, – воин ВСУ Волков

Оккупационные войска РФ во время боев на Авдеевском направлении заходили на подстанцию поселка Очеретино Покровского района. Захватчики несколько раз пытались закрепиться там, но Силы обороны не дали им этого сделать.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий ВСУ Сергей Волков. Он отметил, что на этом участке фронта оккупанты наступают все время.

"Они пытаются продвинуться в сторону Покровска. Ситуация тяжелая. Российские войска не продвигаются, как им хотелось. Но кое-что им сейчас удается", – сказал воин.

Он прокомментировал видео с заходом группы российских военных на подстанцию в Очеретино, откуда их выбивали украинская артиллерия и дроны.

"Армия РФ несколько раз пыталась там закрепиться. Также было видео, как около полусотни российских военных выбегают из этой подстанции. Бои продолжаются", – отметил Волков.

По мнению военного, для российских войск Очеретино является одним из основных узлов и направлений. Он подчеркнул, что оккупанты находятся на окраинах поселка, такая же ситуация в Бердичах. Параллельно со штурмами, враг постоянно обстреливает населенные пункты вдоль линии фронта: за минувшие сутки в результате ударов по Очеретино пострадал человек.

Напомним: бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил убеждение, что ближайшим планом России является наступление на Часов Яр и в сторону Покровска. Далее, по его словам, враг может попытаться атаковать в направлении Славянска и Краматорска.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 20 апреля Силы обороны отразили 32 вражеских атаки на Авдеевском направлении. В частности, оккупантов остановили в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

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