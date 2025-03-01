Оккупанты погрязли в Украине и платят большую цену за агрессию – DeepState

Российская армия продолжает терять темпы наступления в Украине. В частности, в течение февраля 2025 года противник оккупировал 192 кв. км украинских территорий.

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Об этом сообщили аналитики Telegram-канала DeepState. В то же время, там заметили, что враг никуда не делся, а наши защитники ежедневно отбивают многочисленные атаки захватчиков.

"Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы Обороны отбивают сотню атак каждый день, что является очень значительным показателем и свидетельством, что враг не сидит в ожидании, что мистер Трамп все сделает за него", – говорится в сообщении.

Также аналитики отметили, что хотя темпы наступления российских военных достигли уровня июля прошлого года, они продолжают нести огромные потери в живой силе.

Напомним, у Украины есть определенные ресурсы для продолжения борьбы с российским агрессором без поддержки Соединенных Штатов Америки. В Киеве предполагают, что сил хватит примерно на полгода такого сопротивления. И пока Дональд Трамп пригрозил прекратить военную помощь, многие украинцы настаивают, что они могут продолжать бороться.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может стать козырем для диктатора Владимира Путина. Глава Кремля может воспользоваться ситуацией, чтобы еще раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.

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