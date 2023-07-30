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Оккупанты показали "приходы" от ВСУ в реальном времени: видео

Анна Паскевич
War
1 минута
1,9 т.
Оккупанты показали 'приходы' от ВСУ в реальном времени: видео

Российский оккупант показал удары Вооруженных сил Украины "в режиме реального времени". В частности, на кадры попал мощный прилет на ремонтную базу захватчиков.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. На опубликованных кадрах видны мощные взрывы на вражеской рембазе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Оккупанты показали "приходы" от ВСУ в реальном времени: видео

Оккупант, снимавший видео, в нецензурной форме пожаловался, что не вовремя приехал "починиться".

"Х** с ними, с колесами. Приехал, притащился – на тебе, б***ь, пожар, горит рембаза. Танк или САУ, х** знает, с БК – без БК. Ну, как-то так вот... Как метают башни", – заявил он.

Оккупанты показали "приходы" от ВСУ в реальном времени: видео

Как пишет "Досье шпиона", вследствие ударов ВСУ, в частности, был подорван российский танк.

"Тарантиновский монолог. Пожар на рембазе. Подрыв танка. Военный артхаус. Искусство для ценителей", – говорится в публикации.

Оккупанты показали "приходы" от ВСУ в реальном времени: видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 июля в Украине были ликвидированы 480 оккупантов, также уничтожены 68 единиц техники и вооружения противника.

– Военные ВСУ показали, как FPV-дрон уничтожил автомобиль захватчиков. Особенность этих беспилотников в том, что они передают картинку в режиме реального времени, позволяя корректировать направление дрона.

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