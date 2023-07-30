Оккупанты показали 'приходы' от ВСУ в реальном времени: видео

Российский оккупант показал удары Вооруженных сил Украины "в режиме реального времени". В частности, на кадры попал мощный прилет на ремонтную базу захватчиков.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. На опубликованных кадрах видны мощные взрывы на вражеской рембазе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Оккупант, снимавший видео, в нецензурной форме пожаловался, что не вовремя приехал "починиться".

"Х** с ними, с колесами. Приехал, притащился – на тебе, б***ь, пожар, горит рембаза. Танк или САУ, х** знает, с БК – без БК. Ну, как-то так вот... Как метают башни", – заявил он.

Как пишет "Досье шпиона", вследствие ударов ВСУ, в частности, был подорван российский танк.

"Тарантиновский монолог. Пожар на рембазе. Подрыв танка. Военный артхаус. Искусство для ценителей", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 июля в Украине были ликвидированы 480 оккупантов, также уничтожены 68 единиц техники и вооружения противника.

– Военные ВСУ показали, как FPV-дрон уничтожил автомобиль захватчиков. Особенность этих беспилотников в том, что они передают картинку в режиме реального времени, позволяя корректировать направление дрона.

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