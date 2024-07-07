'Оккупанты получают расплату за преступления': в Генштабе показали видео ударов Сил обороны по врагу

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков на линии фронта. Защитники обещают, что каждый оккупант получит неотвратимое возмездие за преступления, совершенные против украинского народа.

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Как это возмездие настигает россиян уже сейчас, воины фиксируют на видео. Одно из них опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины

"Российские оккупанты получают заслуженное возмездие за свои преступления. Точное и неотвратимое", – подчеркнул командующий ВСУ Александр Сырский, которого процитировали в Генштабе.

Судя по лого видео, на опубликованных кадрах зафиксированы результаты работы воинов из подразделения "Очі" 120 ОРП. В боевой работе они используют FPV-дроны и другие средства. С их помощью защитники поражают вражескую технику и вооружение, а также наносят удары по местам скопления личного состава российской оккупационной армии.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля общие потери РФ в живой силе достигли 550 тысяч человек.

Только за минувшие сутки погибшими и ранеными государство-агрессор потеряло за сутки 1150 оккупантов. Также наши воины обезвредили 2 танка, 16 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 53 БПЛА ОТР, одну крылатую ракету, 50 автомобилей и 16 единиц специальной техники.

Украинская авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс "Бук", пункт управления БпЛА, 22 района сосредоточения личного состава и ВВТ.