Оккупанты попытались прорваться на Харьковщине, но получили отпор от ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российская террористическая армия пытается прорвать оборону украинских войск на разных участках фронта. Также оккупанты продолжают применять присущую им тактику террора и обстреливают многочисленные гражданские объекты нашего государства.

Войска РФ наносят ракетные и авиационные удары, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по мирным жителям. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 февраля.

Всего за сутки 19 февраля на фронте произошло 81 боевое столкновение. Враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационным ударом были Барановка Черниговской области; Бобиловка Сумской области; Старый Салтов, Черное, Ольховатка, Табаевка, Песчаное, Синьковка Харьковской области, Орехов Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Харьковской области, таким как Синьковка, Петропавловка, Купянск.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 14 атак оккупантов в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под авиационным ударом был поселок Нью-Йорк Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака оккупантов.

На Новопавловском направлении противник один раз пытался совершить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, одному пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных дрона типа Shahed-136/131. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.

Напомним, в ночь на 20 февраля российская террористическая армия атаковала Полтавскую область дронами-камикадзе Shahed. Под ударом оказался промышленный объект в Кременчугском районе. В результате обстрела возник пожар.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины во время боев на фронте 19 февраля ликвидировали 1230 военнослужащих оккупационной армии России. На сегодня количество уничтоженной в войне живой силы врага достигает 404 950. Также накануне защитники сбили еще два самолета агрессора, а в целом уничтожили 194 единицы его военной техники и вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!