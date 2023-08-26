Оккупанты после значительных потерь распространили на Запорожье пропагандистские листовки. Фото

Российские войска на Запорожском направлении продолжают нести колоссальные потери в ходе контрнаступления Сил обороны. В результате захватчики решили сменить тактику и оказывать психологическое давление на мирное население региона.

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Как передает OBOZREVATEL, вражеская армия, отступая, разбрасывает листовки с содержанием пропагандистского характера. Они призывают украинцев учить русский язык, поскольку другого выхода у них якобы не осталось.

"Украинцы, учите русский язык. Мы уже здесь. Кто не выучит, пожалеет", – написано в бумажках.

В качестве устрашения военные преступники без всякого стыда демонстрируют кадры с мест заключения, где пытают и мучают пленных. На кадрах связанные руки, следы побоев, ужасная обстановка гестаповских камер.

"Из-за значительных потерь на фронте и неспособности противостоять украинским войскам все, что может страна-террорист, так это продолжить шантажировать и угрожать мирному населению расправой", – справедливо заметили в ВСУ, обнаружив место, где оккупанты разбросали свои листовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще весной во временно неподконтрольном Украине Мелитополе захватчики распространяли листовки с призывами примкнуть к армии агрессора и воевать против родной страны. За это обещают платить в рублях, причем отдельные выплаты якобы будут за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, уничтоженную военную технику и захваченные Leopard, Abrams, Challenger и HIMARS.

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