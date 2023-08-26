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Оккупанты после значительных потерь распространили на Запорожье пропагандистские листовки. Фото

Екатерина Белоброва
War
1 минута
5,0 т.
Оккупанты после значительных потерь распространили на Запорожье пропагандистские листовки. Фото

Российские войска на Запорожском направлении продолжают нести колоссальные потери в ходе контрнаступления Сил обороны. В результате захватчики решили сменить тактику и оказывать психологическое давление на мирное население региона.

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Как передает OBOZREVATEL, вражеская армия, отступая, разбрасывает листовки с содержанием пропагандистского характера. Они призывают украинцев учить русский язык, поскольку другого выхода у них якобы не осталось.

"Украинцы, учите русский язык. Мы уже здесь. Кто не выучит, пожалеет", – написано в бумажках.

Оккупанты после значительных потерь распространили на Запорожье пропагандистские листовки. Фото

В качестве устрашения военные преступники без всякого стыда демонстрируют кадры с мест заключения, где пытают и мучают пленных. На кадрах связанные руки, следы побоев, ужасная обстановка гестаповских камер.

"Из-за значительных потерь на фронте и неспособности противостоять украинским войскам все, что может страна-террорист, так это продолжить шантажировать и угрожать мирному населению расправой", – справедливо заметили в ВСУ, обнаружив место, где оккупанты разбросали свои листовки.

Оккупанты после значительных потерь распространили на Запорожье пропагандистские листовки. Фото
Оккупанты после значительных потерь распространили на Запорожье пропагандистские листовки. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, еще весной во временно неподконтрольном Украине Мелитополе захватчики распространяли листовки с призывами примкнуть к армии агрессора и воевать против родной страны. За это обещают платить в рублях, причем отдельные выплаты якобы будут за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, уничтоженную военную технику и захваченные Leopard, Abrams, Challenger и HIMARS.

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