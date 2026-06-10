Оккупанты потеряли возможность использовать порт Мариуполя: Силы обороны уничтожили критически важные объекты. Видео

Силы обороны Украины нанесли удар по критической инфраструктуре Мариупольского морского торгового порта. В результате операции оккупанты потеряли возможность полноценно использовать этот объект для военной логистики.

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Поражение ключевых элементов инфраструктуры существенно усложнило снабжение российских войск в Приазовье. Об этом сообщает 1-й корпус НГУ "Азов".

В рамках совместной операции, проведенной подразделениями 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, Центра специальных операций "А" и Сил беспилотных систем, был уничтожен ряд объектов критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.

В частности, поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления, а также емкости с горюче-смазочными материалами. Кроме того, уничтожено подсанкционное судно – сухогруз "Lady Augusta", которое, по имеющейся информации, входило в так называемый теневой флот Российской Федерации.

В результате атаки порт полностью обесточен. Это фактически лишило российские силы возможности использовать его для обеспечения военных нужд и транспортировки грузов.

Благодаря скоординированным действиям всех привлеченных подразделений противник понес существенные потери в логистической инфраструктуре. Как отмечают в Силах обороны, это значительно усложняет обеспечение российской группировки на юге Украины.

"Азов" продолжает контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье. Слава Украине!" – отметили наши защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинские защитники нанесли удары по вражеской логистике в районе временно оккупированного Мариуполя. Операция была направлена на поражение маршрутов снабжения российских войск, которые активно используются на приазовском направлении. Наши защитники отмечают, что безопасного Приазовья для оккупантов не будет.

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