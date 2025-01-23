Оккупанты повредили памятник Шевченко на Донбассе, подаренный громадой Калуша. Фото

Российские оккупационные войска обстрелами повредили в Донецкой области памятник Тарасу Шевченко в Новогродовке на Покровском направлении, которое сейчас временно захвачено. Этот памятник населенному пункту был подарен громадой города Калуш Ивано-Франковской области в 2021 году.

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Об этом сообщил Калушский городской голова Андрей Найда на своей Facebook-странице. По его словам, памятник Шевченко Калуш подарил Новогродовке как знак дружбы, единства и всеобщей любви к Украине.

Мэр подчеркнул, что это не просто акт вандализма или уничтожение культурного наследия, а еще один удар по нашей истории, культуре и национальной памяти.

"Памятник был установлен усилиями двух городов, тогда еще не представлявших, что спустя десятилетия их судьбы так трагически переплетутся войной. Фото обстрелянного монумента на своей странице обнародовал бывший мэр Калуша Степан Резник. Ему передал это изображение бывший мэр Новогродовки – люди, которые в 2001 году были непосредственно причастны к установке памятника", – написал Найда.

Он добавил, что Шевченко в Новогродовке "был молчаливым свидетелем жизни и борьбы этого города, всегда сохранявшего в своем сердце любовь к Украине".

"И даже сейчас, когда враг попытался уничтожить этот символ, он остается на своем месте – изуродован, но несокрушим, как и весь украинский народ", – добавил городской голова.

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