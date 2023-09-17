Оккупанты превратились в '200-х': в ВСУ показали кадры засады на врага в Андреевке. Видео

Силы обороны Украины во время освобождения села Андреевка на Бахмутщине продемонстрировали свою смекалку и ловкость, устраивая врагу засады. Во время одной из таких двух захватчиков было ликвидировано на расстоянии нескольких метров.

Обезвреживание оккупантов совершили воины 3-й отдельной штурмовой бригады. Эти кадры попали на камеру беспилотника (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Расстрел и ликвидация пид*ров в Андреевке. Эпизод из засады на оккупантов", – говорится в подписи к ролику.

По словам военных, российские захватчики попали в поле зрения дрона и стрелков бригады, когда пытались сменить позицию.

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На кадрах видно, как двое оккупантов с оружием перебегают между руинами, а затем падают под стрелковым обстрелом. Один из них успел отползти от раненого товарища, но в итоге оба пополнили ряды мертвых захватчиков.

"Оккупанты доказали, что они "русские" и превратились в "200-х" усилиями штурмовиков со взвода "МИРОН". Работа 2-й роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр", – добавили в бригаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 3-й ОШБр рассказали о сложных и долгих боях за Андреевку. Это село было очень важным для россиян из-за территориального расположения, в то же время оно стало плацдармом для продвижения ВСУ.

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