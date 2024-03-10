Оккупанты при поддержке авиации пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, но получили отпор – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты на территории Украины. Только за прошедшие сутки под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов.

Также войска РФ наносят удары ракетами и РСЗО по всей линии фронта. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 марта.

В течение 9 марта на фронте произошло 73 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершил 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В ночь на 10 марта путинские террористы атаковали Украину дронами типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 20 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Гранов, Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Терны, Ямполевка, Николаевка, Семеновка, Богдановка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Желанное, Александрополь, Новокалиново, Очеретино, Новоалександровка, Новобахмутовка, Красногоровка, Новомихайловка, Максимильяновка, Угледар, Старомайорское Донецкой; Роботино, Новоданиловка Запорожской области. Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средству противовоздушной обороны оккупантов.

Напомним, 9 марта российские оккупанты устроили очередную атаку по Одесской области с применением ударных дронов-камикадзе Shahed. Защитники сбили большинство вражеских БПЛА, но также в регионе есть и попадание. Вследствие удара одного из дронов о промышленному объекту в Одесском районе повреждено здание, на месте прилета возник пожар.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины ночью 10 марта уничтожили 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed, которые запустила Россия. Атаку враг совершал в несколько волн, она охватила почти все регионы.

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