Оккупанты применяют авиацию для поддержки своих штурмов: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

В понедельник, 20 января, на фронте уже произошло 64 боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Захватчики активно используют авиацию и артиллерию на востоке и юге Украины, а также на территории Курской области России.

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Украинские военные успешно удерживают свои рубежи и делают все необходимое, чтобы не допустить прорыва обороны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Захватчики продолжают обстреливать приграничные районы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В частности, под вражескими ударами оказались населенные пункты Михальчина-Слобода, Мхи Черниговской области, Уланово, Пономаренко, Стариковое и Поповка Сумской области, а также Тимофеевка Харьковской области.

Одну из атак оккупантов удалось отбить украинским войскам возле Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия врага вблизи Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении российские войска атакуют в районах Надежды, Новоегоровки, Макеевки и Тернов. Всего на этом направлении произошло семь боестолкновений, одно из которых продолжается на данный момент. Оккупанты также нанесли авиаудары по Зеленой Гае, Дробышеву и Зеленой Долине.

На Северском направлении враг пытался прорваться в направлении Верхнекаменского, но получил отпор.

На Краматорском направлении силы обороны остановили семь попыток врага продвинуться в районе Временного Яра и Ступочек. Три боестолкновения продолжаются, и под ударами авиационных бомб оказались Николаевка и Ступочки.

На Торецком направлении российские войска атаковали позиции украинских сил восемь раз, в том числе вблизи Торецкого, Крымского и Озаряновки. Также враг сбросил авиабомбы на Константиновку и Екатериновку.

Самое горячее направление – Покровское, где враг 29 раз атаковал позиции наших войск в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Мирнограда, Котлиного, Надеевки, Андреевки, Шевченко, Дачного, Улакли и Янтарного. Восемь боестолкновений продолжаются на данный момент. Авиаудары КАБами были нанесены по населенным пунктам Первого Мая, Розы и Покровска.

На Новопавловском направлении украинские войска остановили два штурмовых действия противника, еще три боя продолжаются вблизи Константинополя, Разлива, Великой Новоселки и Привольного. Враг также нанес авиаудары по Константинополю и Новополю.

На Приднепровском направлении враг совершил безрезультатную атаку на позиции украинских войск у острова Казацкий.

На Курском направлении захватчики трижды атаковали наши позиции, а также нанесли 15 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ на территории России.

В других направлениях особых изменений в обстановке не произошло.

Напомним, Силы обороны за прошедшие сутки отменяли на фронте около 1690 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили по меньшей мере 320 единиц военной техники и вооружения.

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