Оккупанты применяют подлую тактику обстрелов Авдеевки, чтобы обвинить ВСУ: Барабаш раскрыл детали

Оккупационный российские войска во время авиационных обстрелов Авдеевки применяют новую провокационную тактику, чтобы обвинить в атаках на город Силы обороны Украины. Они пускают ракеты так, чтобы создавать иллюзию того, что ее запустили из города, подконтрольного украинской армии.

Об этом рассказал Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации, в эфире телемарафона в воскресенье, 29 октября. Он сказал, что такую тактику враг, вероятно, применяет впервые.

Барабаш отметил, что лично видел, как ракета из российского самолета вылетает якобы в направлении Покровска (находится под контролем Украины). Через мгновение эта же ракета делает реверс и залетает в Авдеевку. При этом создается иллюзия, что она летела именно со стороны Покровска.

Также он рассказал, что в Авдеевку стало очень сложно завозить гуманитарную помощь для местных жителей, потому что российские оккупанты постоянно обстреливают дороги. В то же время эвакуация мирного населения идет очень медленно.

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Сейчас в городе осталось 1589 человек. За прошедшие сутки удалось вывезти в безопасные места всего четверых.

Враг уничтожил своими обстрелами практически все продуктовые магазины, а волонтерам заезжать в город стало очень опасно.

Многие местные, как отметил Барабаш, не хотят уезжать потому что верят, что оккупантов удасться быстро отогнать от населенного пункта, и станет спокойнее. Людей приходится долго и настойчиво уговаривать эвакуироваться, ведь впереди зима и в этот период будет сложнее.

Ранее Telegram-канал "Досье Шпиона" с ссылкой на источники сообщил, что оккупанты несут на Авдеевском направлении аномально большие потери. По данным канала, за последне 14 дней армия страны-агрессора потеряла там около 13 тысяч своих военных. При этом враг добился некоторого успеха только к северу от Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что у армии России шансы захватить Авдеевку не большие. По его мнению, защитникам Украины необходимо продержаться всего несколько недель, затем ситуация изменится.