Оккупанты принудительно создают молодежные отряды и отправляют в Курскую область – ЦНС

После начала активных боевых действий в Курской области россияне пытаются заманить туда украинцев с временно оккупированных территорий. Для этого враг создают так называемые "молодежные отряды".

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Основная цель россиян заключается в создании пропагандистской картинки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В рамках очередной пропагандистской акции на временно оккупированных территориях Украины захватчики создают "молодежные отряды", которые должны отправляться на территорию Курской области. Под объективы видеокамер "добровольцев" упаковывают в автобусы и отправляют на Курщину.

Коллаборант из Донецкой области, руководитель так называемой региональной организации "Молодая республика" Сергей Добровольский рассказывает, в Россию планируется отправить по меньшей мере сотню молодых людей. Впрочем, предатель жалуется, что выполнить план пока не удается.

Также в ЦНС подчеркнули, что на временно оккупированных территориях оккупанты проводят немноголюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области.

Ранее сообщалось, что начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость обороны российских войск в приграничной зоне. При этом атака стала для диктатора Владимира Путина самым серьезным вызовом с момента так называемого мятежа наемников ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

В то же время власти страны-оккупанта продолжают утверждать, что "ничего критического не происходит". Впрочем из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели "режим контртеррористической операции" из-за событий на Курщине, из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тыс. человек.

Напомним, российская омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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