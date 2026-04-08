'Оккупанты привязываются к датам': украинский военный раскрыл планы России к 9 мая. Видео

Российские захватчики, накануне 9 мая, пытаются захватить больше территорий в Донецкой области. Таким образом оккупанты хотят продемонстрировать всем, что они якобы способны успешно воевать в течение длительного времени.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко. Он добавил, что главной целью противника является захват всей Донецкой агломерации.

Враг пытается показать силу перед 9 мая

По словам военного, РФ стремится продемонстрировать миру сохранение наступательного потенциала и способность и в дальнейшем захватывать территории.

"На данном этапе Российская Федерация не останавливает атаки на нашу Покровщину, поскольку мы прекрасно понимаем, что основная задача это захват всей Донецкой агломерации. Соответственно оккупанты привязываются к датам. Накануне 9 мая, они хотят показать в первую очередь всему миру, что они еще имеют мощности для захвата территорий и весомый военный потенциал", – убежден Яременко.

Впрочем, подчеркнул он, все попытки противника терпят неудачу.

Напомним, по информации Института изучения войны, в конце марта армия России усилила наземные атаки по всему театру военных действий на прошлой неделе. По данным аналитиков, захватчики фактически начали весенне-летнее наступление 2026 года. При этом эксперты сомневаются, что в ближайшие месяцы россияне захватят "пояс крепостей" в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле не оставляют своих намерений полностью захватить Донецкую область. В частности, оккупанты пытаются взять под полный контроль Гришино, потому что именно здесь враг хочет сформировать плацдарм.

