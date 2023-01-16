Оккупанты продолжают атаки на Бахмут, ВСУ дали отпор захватчикам в районах Макеевки и Белогоровки: анализ боевых действий от ISW

Российские оккупационные войска бросают значительные силы на попытку захватить Бахмут Донецкой области. Также российские террористы продолжают атаковать другие населенные пункты на востоке Украины.

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В частности, украинские военнослужащие отбили атаки российских войск в районе Макеевки и Белогоровки Луганской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По информации ISW, захватчики продолжали атаковать Бахмут и районы к северу, востоку, югу и юго-западу от города. Также отмечается, что путинские войска добились незначительных территориальных успехов к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки.

В свою очередь бойцы Вооруженных сил Украины отбивают атаки врага на других направлениях. Так, оккупанты безуспешно атаковали в районе Макеевки и Белогоровки, получили отпор и отступили.

Напомним, украинский военнослужащий, боец "Легиона Свободы" Национальной гвардии Владимир Назаренко заявил, что первая фаза битвы за Бахмут Донецкой области выиграна Силами обороны.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ могла "положить" в безуспешных попытках захватить Бахмут и Соледар около 20 тысяч оккупантов. Но армия агрессора не считает свои потери на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соледаре в Донецкой области все еще продолжаются бои между защитниками Украины и российскими оккупантами. Вражеская армия государства-агрессора России не захватила населенный пункт.