Оккупанты продолжают давить на Новопавловском направлении: ВСУ отбили 20 вражеских штурмов – Генштаб

За последние сутки в Украине на всех участках линии фронта произошло 57 боевых столкновений. Наиболее горячим остается Новопавловское направление, где Вооруженные силы Украины отразили 20 вражеских штурмов.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 22 марта. В командовании подчеркнули, что сегодня противник совершил самую масштабную за последнее время атаку. Во время комбинированного удара по Украине оккупанты запустили 63 БпЛА и 88 ракет разного типа.

Всего за сутки враг нанес 88 ракетных и 110 авиаударов, совершил 39 обстрелов из РСЗО. В результате в ряде регионов возникли проблемы с энергоснабжением. "Враг целенаправленно бил по энергетическим объектам нашей страны. К сожалению, очень много раненых и погибших среди гражданского населения. Работы по устранению последствий террористической атаки продолжаются", – отметили в Генштабе.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска нанесли поражение 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены почти 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ продолжают сокращать численность российской оккупационной армии на Авдеевском направлении. Только в течение недели 11-17 марта защитники ликвидировали и ранили более 600 захватчиков.

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