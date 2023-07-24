Оккупанты продолжают мародерить и использовать гражданские больницы для своих раненых – Генштаб

Войска Российской Федерации продолжают мародерства на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в поселке Мироновский Донецкой области. А в селе Раденск на Херсонщине российские захватчики используют гражданские объекты для размещения там своих "трехсотых".

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Об этом в сводке вечером в понедельник, 24 июля (516-е сутки полномасштабного вторжения), сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Новые данные были опубликованы на Facebook-странице ГШ ВСУ.

Украинские военные получили информацию, что в населенном пункте Мироновский на Донетчине примерно с 10 июля находятся российские оккупанты из подразделения Росгвардии "Ахмат". Они принудительно выставляют местных из собственных домов на улицу, а сами заселяются в жилища мирных жителей.

Также известно, что оккупанты из "Ахмата" массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских.

Кроме того, в Генштабе заявили, что противник продолжает использовать гражданскую медицинскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для лечения своих раненых военнослужащих.

В населенном пункте Раденск Херсонской области российские солдаты обустроили под полевой госпиталь территорию местного детского сада. Там находятся десятки раненых оккупантов.

В целом по состоянию на 24 июля Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Детальнее об оперативной ситуации на передовой можно почитать в сводке Генерального штаба по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном городе ВС РФ обустроили возле каждого моста оборонительные сооружения.

– Тем временем в Крыму спецслужбы РФ проводят целый комплекс "мероприятий", грозящих большими неприятностями местным жителям. Только за последние пару недель на полуострове состоялся ряд задержаний ни в чем не повинных людей.

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