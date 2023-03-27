Оккупанты продолжают нести большие потери: на Луганщине в морг за сутки привезли 100 тел захватчиков – Генштаб

Войска РФ продолжают нести значительные потери, ведя войну против Украины. Тела ликвидированных оккупантов десятками свозят в морги на временно захваченных территориях.

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В то же время большое количество захватчиков попадает в госпитали, надеясь на восстановление после ранений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 27 марта.

Так, активизацию оккупантов заметили в поселке Троицкое в северо-западной части Луганской области.

Только накануне туда в морг центральной районной больницы было доставлено около 100 тел погибших военных российской армии.

"Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов", – добавили в Генштабе ВСУ.

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что за неделю 20-26 марта воины ВСУ ликвидировали около 5640 военных оккупационной армии РФ. Также враг понес существенные потери в оружии и военной технике – за это время было уничтожено 404 единицы.

Ранее украинские воины показали видео из несокрушимого города-крепости Бахмут, за которое уже несколько месяцев продолжаются адские бои. На его улицах посреди развалин видно много тел ликвидированных солдат РФ, которых их товарищи даже не забирают с поля боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном Бердянске на Запорожье оккупанты превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. При этом из-за нехватки медикаментов раненых захватчиков нечем лечить.

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