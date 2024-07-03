Оккупанты продолжают нести потери на Покровском направлении: в Генштабе назвали цифры
Войска Российской Федерации во вторник, 2 июля, только на Покровском направлении потеряли ранеными и убитыми более 350 военнослужащих. Этот участок фронта по-прежнему наиболее активный.
Предварительной статистикой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 22:00 2 июля. Военные заявили об интенсивных вражеских атаках на Покровском направлении.
Кроме значительных потерь в живой силе, ВС РФ здесь несут потери в военной технике. К примеру, у противника за сутки – "минус" 11 пушек и минометов.
В общей сложности на Покровском направлении во вторник произошло по меньшей мере 43 штурмовых и наступательных действия оккупантов.
Наибольшая активность сохраняется в районе Очеретино, откуда захватчики с разных направлений пытаются вклиниться в наши боевые порядки. 31 атаку украинские защитники уже отбили, еще 12 боев (на 22:00) продолжались, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.
Об оперативной обстановке на других участках фронта в Украине можно почитать по ссылке.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 в ГШ ВСУ фиксировали 93 боевых столкновений по всей ЛБС.
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