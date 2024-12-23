Оккупанты продолжают осуществлять атаки на востоке и юге: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На передовой в Украине за неполные сутки 23 декабря (на 16:00) произошло уже 164 боевых столкновения. Из них 21 зафиксировано на Покровском, 18 – на Времивском направлениях.

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Сводкой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. Пресс-служба призвала украинцев поддерживать наши Силы обороны.

В понедельник оккупанты продолжали применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга. Украинские защитники "держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны", подчеркнули в ГШ ВСУ.

Агрессор открывал огонь из артиллерии и обстреливал авиацией районы населенных пунктов Бачевск, Большая Писаревка, Луговка, Александровка Сумской области.

По Курской области страны-агрессора войска России совершили 237 обстрелов (в том числе 24 из реактивных систем залпового огня).

На Харьковском направлении было три боевых столкновения. У города Волчанск один штурм отбит, еще два (по состоянию на 16:00) продолжались.

Пять штурмов отражены нашими воинами вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Богуславки на Купянском направлении. Еще семь не закончились.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал в районах Грековки, Новоегоровки, Зеленой Рощи, Новой Кругляковки, Твердохлебового, Надежды, Новосергеевки, Тернов, Ивановки. Шесть столкновений продолжались.

На Северском направлении в районе Белогоровки и Григоровки наши Герои отбили восемь штурмов, пять боестолкновений еще продолжались.

На Краматорском направлении ВС РФ семь раз штурмовали позиции украинских защитников в районе Ступочек, Временного Яра и Предтечиного, незавершенными оставались еще два боестолкновения.

На Торецком направлении противник 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки, Торецкая. Шесть боеприкосновений продолжались.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустынка и Успеновка с начала суток враг атаковал уже 21 раз. 11 атак отбиты, шли ожесточенные бои.

Семь вражеских штурмов остановлены нашими защитниками в районах населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Солнцевка, Старые Терны и Андреевка на Кураховском направлении. Продолжалось 11 боеприкосновений. Здесь враг нанес авиаудары по Андреевке, сбросив две управляемые бомбы.

На Времивском направлении продолжались семь из 18 начатых противником штурмов вблизи Новодаровки, Дачного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки. Агрессор сбросил девять управляемых авиационных бомб по районам Темировки и Константинополя.

В районе Белогорья на Гуляйпольском направлении наши защитники отразили один российский штурм.

На Ореховском направлении враг четырежды безуспешно пытался выбить защитников Украины с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении противник активных действий не проводил.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины не находятся в окружении в селе Макаровка на Времевском направлении (Донецкая область), утверждала ранее ОСГВ "Хортица". Там заявили, что ошибочная информация базируется на данных, "не соответствующих динамике боевых действий".

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