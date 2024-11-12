Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Вдоль линии фронта в Украине продолжают идти ожесточенные бои: за неполные сутки зафиксировано более сотни боевых столкновений с врагом. Наиболее активно штурмуют захватчики на Покровском и Кураховском направлениях: на них пришлось более половины российских атак 12 ноября.

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Также не утихают битвы и на Курщине. О ситуации на 16 часов рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ночью и с самого утра российская артиллерия и минометы били по Харьковщине, Чергиговщине и Сумщине. В частности, досталось громадам населенных пунктов Павловка, Журавка, Волфино, Высокое, Басовка, Новенькое, Бачевск, Будки, Хреновка, Тимофеевка, Студенок и Водолаги.

Применял враг и авиацию: от авиаударов террористов пострадали Басовка и Юнаковка.

С начала суток и до 16:00 12 ноября на линии фронта произошло 110 боевых столкновений, более 60 из них – на Кураховском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений. В районе Волчанска продолжается бой. Также враг нанес авиаудары КАБы по Липцам и району Вильчи.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении противник дважды атаковал возле Новомихайловки и Торского. Наносил авиационные удары по Тернам.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации пять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, на данный момент один бой продолжается.

На Покровском направлении противник совершил 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Григоровка, Пустынка и Новоалексеевка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отразили 13 атак, пока еще идут девять боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 41 раз вблизи Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. 17 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Бои продолжаются – горячее всего на данный момент у Ильинки и Новоселидовки. Авиация противника нанесла удары по Курахово, Дальнему и Андреевке, сбросив при этом десять КАБ.

На Времьевском направлении противник девять раз шел на штурм позиций наших защитников вблизи Равнополя, Новодаровки и Трудового. Шесть боеприкосновений продолжаются, также под удары бомбардировочной и штурмовой авиации врага попали Темировка, Зеленое Поле, Великая Новоселка и Раздольное.

На Ореховском направлении отмечается активность вражеской авиации, не прекращаются обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск. Ударам подверглись Запорожье, Каменское, Малая Токмачка и Степногорск.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили две вражеские атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Курщине Силы обороны отразили семь атак врага, семь боестолкновений продолжаются, сегодня противник нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб по своей территории.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, накануне, 11 ноября, украинские воины отминусовали почти 2000 оккупантов. Также они обезвредили 23 танка, 81 боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 6 единиц специальной техники войск Путина.