Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча тринадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на Кураховском и Покровском направлениях остается напряженной – враг сосредотачивает основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Лиманском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 2 декабря по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов российских захватчиков пострадали пограничные населенные пункты, в частности, Поповка, Бобиловка, Сидоровка, Тимофеевка, Александровка, Бачевск Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также россияне совершили авиаудары по Нескучному и Казачьей Лопани, применив восемь КАБ.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Двухлетней, Петропавловки и Колесниковки. Одно боеприкосновение закончилось, еще два – продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны. Не завершились шесть атак противника.

На Северском направлении наши защитники остановили одну атаку вблизи населенного пункта Белогоровка. Силы обороны отразили три штурма россиян вблизи Григорьевки и Временного Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили десять атак, шесть боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении враг 27 раз атаковал вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка. Четырнадцать боеприкосновений завершено, еще 13 – продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя, семь боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар, задействовав штурмовую авиацию по району населенного пункта Гуляй Поле.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ноября 2024 года российская оккупационная армия понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. За месяц потери личного состава ВС РФ составили 45 720 военных, что сравнимо с численностью более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ.

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