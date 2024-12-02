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Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Надежда Данищук
War
3 минуты
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Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча тринадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на Кураховском и Покровском направлениях остается напряженной – враг сосредотачивает основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Лиманском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 2 декабря по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов российских захватчиков пострадали пограничные населенные пункты, в частности, Поповка, Бобиловка, Сидоровка, Тимофеевка, Александровка, Бачевск Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также россияне совершили авиаудары по Нескучному и Казачьей Лопани, применив восемь КАБ.

Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Двухлетней, Петропавловки и Колесниковки. Одно боеприкосновение закончилось, еще два – продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны. Не завершились шесть атак противника.

Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Северском направлении наши защитники остановили одну атаку вблизи населенного пункта Белогоровка. Силы обороны отразили три штурма россиян вблизи Григорьевки и Временного Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили десять атак, шесть боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Кураховском направлении враг 27 раз атаковал вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка. Четырнадцать боеприкосновений завершено, еще 13 – продолжаются до сих пор.

Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Времивском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя, семь боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар, задействовав штурмовую авиацию по району населенного пункта Гуляй Поле.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ноября 2024 года российская оккупационная армия понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. За месяц потери личного состава ВС РФ составили 45 720 военных, что сравнимо с численностью более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ.

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