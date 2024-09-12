Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления

Враг не прекращает давить на позиции, продолжает попытки прорвать оборону украинских военных, но получает отпор по всей линии фронта. К этому времени с начала суток произошло 79 боевых столкновений.

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Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 16:00 12 сентября. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

Военные отметили, что сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской пострадали, в частности, громады населенных пунктов Тимофеевка, Ивано-Шейчино, Гремяч, Суходол, Порозок. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Белополью и Павловке.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки и Колесниковки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении противник три раза атаковал у Дружелюбовки и Невского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении Силы обороны отражали попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского. Один бой в этом районе продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло четыре боестолкновения в районах Железнянского и Ступочек. Вместе с тем вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Павловское и Новопокровка.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации четыре раза пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Получили жесткий отпор. Кроме этого, российские агрессоры нанесли удары НАРами и КАБами по Торецку и Иванополью.

На Покровском направлении противник совершил 20 штурмовых действий. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отбили 14 атак, пока еще ведутся шесть боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 33 раза. 27 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Бои продолжаются. Горячее всего на данный момент возле Георгиевки.

На Времевском направлении противник дважды зря штурмовал наши позиции вблизи Золотой Нивы и Екатериновки.

На Приднепровском направлении тоже отбиты две вражеские атаки.

В других направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

Ранее сообщалось, что украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали ряд объектов российских оккупантов в Харьковской области. Ударными дронами бойцы атаковали, в том числе: личный состав, российский танк, миномет, вражескую антенну и дважды попали в склад БК.

Напомним, что украинские военнослужащие поразили ТОС-1А "Солнцепек" в районе города Часов Яр Донецкой области. По системе ударили FPV-дроны батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила Галицкого.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 11 сентября еще 1270 российских захватчиков стали "трехсотыми" и "двухсотыми". Кроме того, Силы обороны нашей страны уничтожили более сотни единиц техники и вооружения РФ, в том числе 73 артсистемы.

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